Возле обстрелянного консульства Польши в Луцке нашли детали от РПГ-22

29.03.2017 10:49

В Луцке с места вероятного взрыва в консульстве Польши полиция изъяла остатки от ручного противотанкового гранатомета РПГ-22. Об этом корреспонденту канала "112 Украина" сообщили правоохранители, работающие на месте происшествия.

По словам правоохранителей, была найдена задняя крышка, то есть стреляли с улицы заднего двора и целились в окно последнего этажа.

Полицейские сообщили, что в настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "Теракт".

Помещение консульства не работает, хотя люди продолжают приходить, чтобы подать документы на визу.

Как сообщалось, в Луцке ночью обстреляли здание Генконсульства Польши, которое находится по адресу: ул. Дубновская, 22-Б. В результате стрельбы была повреждена крыша здания, там заметна дыра, окно под этим местом разбито. В момент взрыва в помещении никого не было, этажом ниже находились охранники. В результате ЧП никто не пострадал.