Все Генконсульства Польши в Украине прекратили работу после обстрела в Луцке

29.03.2017 17:05

Генеральные консульства Республики Польша в Киеве, Харькове, Одессе, Виннице и Луцке прекратили работу в среду, 29 марта из-за инцидента с обстрелом консульства этого государства в Луцке. Об этом сообщается на сайтах польских дипломатических ведомств Польши в Украине.

«Генеральное консульство Республики Польша в Харькове сообщает, что 29 марта 2017 г. (среда) консульство не работает и не будет принимать посетителей», — говорится в сообщении на сайте Генконсульства Польши в Харькове.

Аналогичные сообщения размещены на сайтах Генконсульств Польши в Киеве, Виннице, Львове и Одессе.

Напомним, взрыв в здании генконсульства Польши в Луцке прогремел сегодня, 29 марта, после полуночи. В связи с инцидентом польский МИД готовит ноту протеста и требует немедленно найти виновных.

Президент Порошенко осудил обстрел консульства Польши в Луцке и потребовал от правоохранителей найти виновных в совершении данного преступления.

Также глава государства поручил усилить охрану иностранных дипучреждений в Украине.

Источник fakty.ua