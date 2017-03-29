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Все Генконсульства Польши в Украине прекратили работу после обстрела в Луцке
Генеральные консульства Республики Польша в Киеве, Харькове, Одессе, Виннице и Луцке прекратили работу в среду, 29 марта из-за инцидента с обстрелом консульства этого государства в Луцке. Об этом сообщается на сайтах польских дипломатических ведомств Польши в Украине.
«Генеральное консульство Республики Польша в Харькове сообщает, что 29 марта 2017 г. (среда) консульство не работает и не будет принимать посетителей», — говорится в сообщении на сайте Генконсульства Польши в Харькове.
Аналогичные сообщения размещены на сайтах Генконсульств Польши в Киеве, Виннице, Львове и Одессе.
Напомним, взрыв в здании генконсульства Польши в Луцке прогремел сегодня, 29 марта, после полуночи. В связи с инцидентом польский МИД готовит ноту протеста и требует немедленно найти виновных.
Президент Порошенко осудил обстрел консульства Польши в Луцке и потребовал от правоохранителей найти виновных в совершении данного преступления.
Также глава государства поручил усилить охрану иностранных дипучреждений в Украине.
Источник fakty.ua
Теги: Украина, Донбасс, Польша, Луцк, теракт, МИД, консульство, обстрел
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