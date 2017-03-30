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10 дней на раздумья: Приватбанк включил клиентам счетчик
Клиенты перешедшего в собственность государства банка все чаще рассказывают о каких-то странностях. Может, действительно Приват постепенно становится Ощадом.
Своей историей в Фейсбук поделилась Оксана Ермишина.
Звонок сегодня с телефона с кодом Днепра, робот бодрым голосом рапортует:
"Здравствуйте... Беспокоит Приватбанк. У нас отсутствует некоторая информация о Вас... ( А я думаю: куда она делась, мне всегда казалось, что Приват собрал с меня все данные и даже мои отпечатки пальцев раздобыл).
...Просим явиться в отделение Приватбанка и актуализировать информацию. Это займет у Вас не более 15 минут... (Ха-ха-ха... я как раз вчера из отделения возле дома... 55 минут по пустяковому вопросу)...
Если не явитесь в течение 10 дней, то обслуживание Ваших счетов будет приостановлено"
Вот последний момент прямо вывел из себя. Лежу я сейчас с ребенком в больнице и делать мне больше нечего, кроме как нестись в отделение Привата проходить (будем откровенны) физическую верификацию. Но на кону замораживание моих счетов. И обратный отсчет уже запущен... Нет, Приват все-таки уже Ощад.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, ПриватБанк, клиент
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