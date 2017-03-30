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2 травня в Україні залишиться вихідним днем – думка депутата
Представник «Народного фронту» у Верховній Раді Вадим Кривенко в інтерв'ю ЗМІ висловив думку про те, що голосування те, аби друге травня визнали робочим днем, не стане результативним, і Верховна Рада не підтримає цю ініціативу. Про це інформує replyua.net з посиланням на «Обозреватель».
«Я абсолютно не вважаю, що голосування з цього питання може виявитися результативним. Я б голосував «за», оскільки в Україні дуже багато вихідних днів, і кожен рік в травні ми не працюємо майже протягом двох тижнів. Однак я сильно сумніваюся, що на таке рішення буде достатня підтримка в парламенті », зазначив Кривенко. Також депутат вважає, що свято перше та третє травня в Україні вже дуже давно втратило ідеологічну складову, і він нікому не потрібен.
«Наші люди вже звикли до цих тривалих травневих вихідних. Вони для них стали просто святом весни», - переконаний Кривенко. Варто нагадати, що парламентський комітет з пенсійного забезпечення, зайнятості та соціальної політики пропонує ініціативу, згідно з якою в Україні передбачається збереження всіх радянських свят за винятком другого травня - його депутати хочуть зробити робочим днем.
Теги: Украина, Донбасс, праздник, выходной, май
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