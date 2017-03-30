Болгарию на Евровидении представит ученик Димы Билана

30.03.2017 18:00

17-летний Кристиан Костов — самый молодой участник Евровидения-2017



Даже если Юлия Самойлова не выступит на Евровидении в Киеве, у России будет на этом конкурсе своего рода представитель, пишет Знай. Юный Кристиан Костов, который в этом году представляет Болгарию, родился в Москве, учится в московской школе, принимал участие в российском шоу «Голос дети», где его наставником был Дима Билан. В самой Болгарии Кристиан бывает периодически и не очень хорошо говорит по-болгарски.

Болгария в течение нескольких месяцев вела отбор своего представителя на Евровидение-2017. Национальный вещатель BNT выбрал для поездки в Киев Кристиана Костова (Kristian Kostov) с песней «Beautiful Mess».

В марте Кристиану исполнилось 17 лет. Он самый молодой исполнитель на этом Евровидении. И первый участник конкурса, родившийся в 21 веке, в 2000-м году. Несмотря на юный возраст, критики высоко оценивают вокальные данные, мастерство исполнения и артистический талант Кристиана Костова.

Отец Кристиана – болгарин, а мать – казахстанка. Семья живет в Москве, где родился и учится Кристиан. Сейчас он планирует сдать экзамены экстерном сразу за два года, чтобы больше времени посвятить музыкальной карьере.

В 2014 году он стал финалистом российской версии проекта «Голос. Дети». Его тренером на проекте был победитель еврошоу 2008-го года Дима Билан. После этого Кристиан с родителями уезжает в Болгарию, где принимает участие в шоу «Х-Фактор». Здесь он занял второе место, но главное – на проекте его заметила известный продюсер, руководитель музыкальной студии Virginia Records Станислава Армутлиева. Кристиан Костов и Virginia Records подписали официальный контракт о сотрудничестве.

Кристиан выступит на Евровидении во втором полуфинале 11 мая. Его конкурсная песня «Beautiful Mess» написана международной командой авторов: болгарский композитор Борислав Миланов, Себастьян Арманн из Австрии и Йоаким Бо Перссон из Швеции.

Может быть, глубокий голос Кристиана и проникновенные слова песни «даже на линии огня… наша любовь неприкасаема», заставят вас проголосовать на конкурсе именно за Болгарию.

На данный момент все 43 официальные делегации стран-участниц Евровидения забронировали места в гостиницах Киева, сообщила генеральный директор компании «Пилот» – официального туристического оператора Евровидения-2017 – Елена Корчинская.

Источник: https://politeka.net