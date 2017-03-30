Будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ! Появились фальшивые платежки ЖКХ – фото

30.03.2017 12:10

Киевлянам стали приходить фальшивые платежки по оплате коммунальных услуг

Об этом сообщает Politeka.

Так «липовые» платежки получили жители Соломенского района столицы.

«В почтовом ящике нашел квитанцию от частной фирмы на оплату услуг по «Оформлению придомовой территории». Стоит предупредить своих соседей, что никакого договора с этой компанией мы не подписывали, ни за какими услугами в компанию не обращались и такие квитанции не надо оплачивать», — рассказал киевлянин Евгений Рябов.

В Центре коммунального сервиса о фальшивых платежках рассказали, чтобы люди внимательно изучали новые квитанции.

Несмотря на это, есть потребители, которые не проверяют информацию на квитанциях и могут оплатить по фальшивым платежкам. «На это должен обратить внимание сотрудник банка, куда потребитель приходит с квитанциями за ЖКУ», — пояснила директор Центра Екатерина Саркисова.

Также при получении подозрительных платежек сразу же обратиться в полицию.