Дипломат объяснил, почему Генконсульство Польши закрыло все консульские учреждения в Украине

30.03.2017 10:48

После теракта в Луцке Генконсульство Польши закрыло все консульские учреждения в Украине на неопределенный срок.

Почему такая реакция соседней страны – в эфире «Громадського радио» объяснил украинский дипломат Богдан Яременко. По его словам, все зависит от ситуации, потому что именно временное прекращение консульских учреждений может носить абсолютно рабочий некриминальный характер, если это не связано с такой ситуацией, как случилась у нас в Луцке. Часто консульства могут закрываться, если у них меняется оборудования для выдачи документов. Богдан Яременко подчеркивает, что нынешняя ситуация нетипична для Украины, хотя в практике независимой Украины такое было.



«Если сравнивать нашу ситуацию с работой генконсульств в мире, то по меньшей мере на моей памяти прекращали свою работу американские консульские учреждения после теракта 9 сентября во Нью-Йорке и Вашингтоне. Это не было связано непосредственно с событиями на территории Украины. Тем не менее, дипломатические миссии США, как и само государство, чувствовали угрозу и на период выяснения обстоятельств была приостановлена работа вообще всех дипломатических учреждений. В случае с Луцком понятно, что польская дипломатическая миссия имеет все основания чувствовать себя в опасности. Следы теракта все еще на помещении», – отметил дипломат.



По его мнению, эта пауза возникла как минимум потому, что полякам нужно понять, что произошло, нет ли подобной угрозы для других консульских учреждений. Им также нужно понять, Украина выполнит свои обязательства в рамках консульской конвенции по надлежащей охране и обеспечению деятельности польских учреждений на территории Украины.

Источник: http://replyua.net