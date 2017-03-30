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Идет подготовка к встрече Порошенко и Лукашенко – посол
Точная дата и место встречи пока не сообщается, этот вопрос обсудили украинский посол и первый замглавы МИД Беларуси
Встреча президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко запланирована на ближайшее время. Об этом сообщает посольство Украины в Беларуси.
"30 марта с.г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь И.Кизим вручил копии верительных грамот первому заместителю министра иностранных дел РБ А.Евдоченко. Во время беседы обсуждались вопросы активизации белорусско-украинских контактов на всех уровнях. В частности, акцентировалось внимание на важности подготовки запланированной на ближайшее время встречи Президента Украины П.Порошенко с Президентом Республики Беларусь А.Лукашенко", – говорится в сообщении.
Как отмечается, отдельное внимание было уделено вопросам углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и роста торгового оборота между странами.
Ранее сообщалось, что в Беларуси начал работу новый посол Украины.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, встреча, Порошенко, Лукашенко
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