Идет подготовка к встрече Порошенко и Лукашенко – посол

30.03.2017 22:43

Точная дата и место встречи пока не сообщается, этот вопрос обсудили украинский посол и первый замглавы МИД Беларуси

Встреча президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко запланирована на ближайшее время. Об этом сообщает посольство Украины в Беларуси.

"30 марта с.г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь И.Кизим вручил копии верительных грамот первому заместителю министра иностранных дел РБ А.Евдоченко. Во время беседы обсуждались вопросы активизации белорусско-украинских контактов на всех уровнях. В частности, акцентировалось внимание на важности подготовки запланированной на ближайшее время встречи Президента Украины П.Порошенко с Президентом Республики Беларусь А.Лукашенко", – говорится в сообщении.

Как отмечается, отдельное внимание было уделено вопросам углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и роста торгового оборота между странами.

Ранее сообщалось, что в Беларуси начал работу новый посол Украины.

Источник: http://www.segodnya.ua