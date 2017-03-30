Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Идет подготовка к встрече Порошенко и Лукашенко – посол

30.03.2017 22:43
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Идет подготовка к встрече Порошенко и Лукашенко – посол

Точная дата и место встречи пока не сообщается, этот вопрос обсудили украинский посол и первый замглавы МИД Беларуси

Встреча президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко запланирована на ближайшее время. Об этом сообщает посольство Украины в Беларуси.

"30 марта с.г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь И.Кизим вручил копии верительных грамот первому заместителю министра иностранных дел РБ А.Евдоченко. Во время беседы обсуждались вопросы активизации белорусско-украинских контактов на всех уровнях. В частности, акцентировалось внимание на важности подготовки запланированной на ближайшее время встречи Президента Украины П.Порошенко с Президентом Республики Беларусь А.Лукашенко", – говорится в сообщении.

Как отмечается, отдельное внимание было уделено вопросам углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и роста торгового оборота между странами.

Ранее сообщалось, что в Беларуси начал работу новый посол Украины.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, встреча, Порошенко, Лукашенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх