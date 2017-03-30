Этнические венгры, проживающие в Украине, могут получить двойное гражданство

30.03.2017 18:49

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в рамках участия в расширенном саммите Европейской народной партии на Мальте предложил заключить двустороннее соглашение о двойном гражданстве для этнических венгров в Украине. Об этом сообщает венгерское издание Hungary Today, передает УНИАН.

Издание отмечает, что Орбан обсуждал с главой Украинского государства вопрос двойного гражданства для этнических венгров, проживающих в Украине.

"Орбан и Порошенко обсудили необходимость (подписания) двустороннего соглашения в вопросе двойного гражданства", - говорится в публикации.

Издание также сообщает, что премьер Венгрии заверил Порошенко в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Орбан отметил настрой Венгрии поддерживать сотрудничество с Украиной в энергетических вопросах, что также включает общее сопротивление в отношении реализации проекта "Северный поток - 2".

Источник: http://from-ua.com