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Кто в ЕС может сказать «нет» украинскому «безвизу»

30.03.2017 14:17
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Кто в ЕС может сказать «нет» украинскому «безвизу»

Предоставление Европейским союзом безвизового режима для Украины больше не будут переносить. Об этом в интервью Тижню рассказал бельгийский дипломат украинского происхождения Зенон Коваль, передает УНИАН.

"Нет, его далее не будут откладывать — введут летом. Политические и технические решения есть, но в некоторых странах скоро выборы, поэтому они хотели бы запускать "безвиз" уже после, чтобы не создавать неудобств тем, кто сейчас при власти", — сказал он.

В то же время дипломат отметил, что в случае избрания президентом Франции Жан-Мари Ле Пен она может сделать все, чтобы Украина не получила "безвиза". В то же время, если президентом станет Эмманюэль Макрон, он вряд ли будет возражать.

"К тому же, трудно будет одной Франции заявить "нет", если все скажут "да". Евросоюз не сможет себе этого позволить, потому что вообще потеряет доверие украинцев", — рассказал Коваль.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, безвизовый режим
 
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