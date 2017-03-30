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Лавров рассказал, о чем общаются Порошенко и Путин

30.03.2017 11:42
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Лавров рассказал, о чем общаются Порошенко и Путин

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Президент Украины «пытается быть конструктивным, но позже меняет свою позицию»

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на интервью главы российского МИДа для «NationalInterest«.

В украинской АП сообщали, что в этом году Порошенко уже дважды общался с Путиным по поводу обострения ситуации на Донбассе и относительно освобождения заложников и политзаключенных. Эти разговоры были скоординированы с украинскими партнерами в «нормандском формате» — Германией и Францией.

Напомним, в Администрации Президента заявляли, что продолжают общение с Москвой и попытаются опередить Кремль и провести встречу с Дональдом Трампом раньше.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Порошенко, Лавров
 
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