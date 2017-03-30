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Мингарелли озвучил самую большую проблему Украины

30.03.2017 13:55
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Мингарелли озвучил самую большую проблему Украины

Коррупция в Украине беспокоит крупных инвесторов намного больше, чем война на Донбассе, и только несколько человек превращают страну в банкомат. 

Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от Хьюга Мингарелли, посла Евросоюза, во время его поездки во Львов. Львовские СМИ отмечают, что Мингарелли считает, что страна прекращается в банкомат из-за коррупции. «Именно поэтому мы вынуждены посвящать так много времени, ресурсов и энергии, делясь с украинской властью своим опытом в том, что касается борьбы с коррупцией», подчеркнул посол ЕС. По словам Мингарелли, Украина обладает огромными человеческими и природными ресурсами, однако несколько преград мешают их развитию. 

«В Украине несколько преград. Это конечно, война, негативно влияющая на экономику и общество. Первоочередной задачей Евросоюза является помощь Украине в том, что касается защиты независимости, суверенитета и целостности государства», подчеркнул дипломат. Кроме того, он добавил, что Евросоюз считает приоритетом вопрос сохранения антироссийских санкций. 



Теги: политика, Украина, Донбасс, проблема
 
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