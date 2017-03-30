- Порошенко наказав припинити вогонь в зоні АТО19:30
- Погода на завтра: в Украине снова ударят морозы18:57
- Этнические венгры, проживающие в Украине, могут получить двойное гражданство18:49
- Мининформ уже составляет список сайтов, угрожающих нацинтересам страны18:33
- Ветеран АТО пояснив, що може досягти Україна в разі силового звільнення Донбасу18:15
- Болгарию на Евровидении представит ученик Димы Билана18:00
- 2 травня в Україні залишиться вихідним днем – думка депутата16:53
- Теракт с обстрелом консульства Польши в Луцке - очевидная провокация Кремля, - Ляшко16:38
- На Черниговщине бандиты похитили и пытали 200 человек 16:24
- Полторак заявив, що ЗС України готові до перемир'я з 1-го квітня16:10
Мининформ уже составляет список сайтов, угрожающих нацинтересам страны
Министерство информационной политики начало составлять список сайтов, угрожающих нацинтересам страны.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает 112 Украина.
Министр информационной политики Украины Юрий Стець заявил, что в рамках обязанностей, возложенных Доктриной информационной безопасности Украины, была создана рабочая группа, работающая над анализом правовых норм законодательства, которые запрещают распространение информации, представляющей угрозу национальным интересам Украины.
"Мы создали список правовых норм, содержащихся в различных законодательных актах и Уголовном кодексе Украины, которые регламентируют и четко определяют информацию, являющейся запрещенной для распространения. На основании этих норм мы оцениваем материалы, которые распространяются отдельными сайтами и тем самым создают угрозу национальным интересам Украины, разжигают межнациональную вражду или призывают к нарушению конституционного строя", - сказал заместителя министра Дмитрий Золотухин.
В ведомстве сказали, что после изучения и анализа материалов члены экспертного совета при МИП выскажут свои предложения относительно подходов и критериев оценки информации на основании этих правовых норм.
"Работа над списком конкретных сайтов осуществляется под грифом "Для служебного пользования" с целью предупреждения спекуляций со стороны российских и пророссийских СМИ и спецслужб", - отмечается в сообщении.
Напомним, в начале марта министр информационной политики Украины Юрий Стець поручил ведомству подготовить список угрожающих информбезопасности сайтов для закрытия. Министр тогда в качестве примера привел сайт "Русская весна". По его словам, данный перечень будет обсужден со Службой безопасности Украины. Далее Мининформполитики будет искать механизм для их закрытия.
Источник: http://from-ua.com
Теги: политика, Донбасс, сайт, угроза
- Белорусский музыкант опубликовал новый скандальный политический памфлет
- Как в басне Крылова "Слон и моська" - Захарченко смело раскритиковал политику США
- Эксперт: Внешняя политика Украины так и осталась на уровне политического туризма
- Тейлор в восторге от «Донбасс Арены»
- Wikileaks: МВФ согласовывал требования к Украине с США
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?
- "Национализация" предприятий Ахметова: "ЛДНР" уже готовы отдать отжатое Киеву17:48
- Полторак заявив, що ЗС України готові до перемир'я з 1-го квітня16:10
- Балаклейский склад подсчитывает убытки: 70% боеприпасов уничтожено15:30
- Небо над Балаклеей открыли для гражданских судов. ВИДЕО13:05
- Ситуация на КПВВ в зоне АТО: «Марьинка» традиционно забита10:10
- Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі09:55
- Сквозь грохот канонады слышен смех09:30
- Штурм, коррупция и обновления у линии разграничения09:05
- От «спасибо» до левофланговой буквы (фронтовой словарь обывателя)08:15
- Авдеевка снова без света: повреждена ЛЭП07:20
- Порошенко наказав припинити вогонь в зоні АТО19:30
- Путин на Арктическом форуме «танком проехал» по Украине, США и своим митингам19:15
- Погода на завтра: в Украине снова ударят морозы18:57
- Этнические венгры, проживающие в Украине, могут получить двойное гражданство18:49
- Мининформ уже составляет список сайтов, угрожающих нацинтересам страны18:33
- Ветеран АТО пояснив, що може досягти Україна в разі силового звільнення Донбасу18:15
- Болгарию на Евровидении представит ученик Димы Билана18:00
- "Национализация" предприятий Ахметова: "ЛДНР" уже готовы отдать отжатое Киеву17:48
- Когда Усик проведет бой в Украине17:35
- Москва хочет обсудить с НАТО присутствие Альянса близ границ РФ – МИД Росиии17:20
- Александр ПИКАЛОВ: «Юмор стал жёстче, а Донбасс - более украинским»14:30
- Сквозь грохот канонады слышен смех09:30
- Оборотная сторона долгожданной весны08:55
- Когда и почему портится косметика: проверьте свою косметичку!08:35
- От «спасибо» до левофланговой буквы (фронтовой словарь обывателя)08:15
- «Закон Чорновил» от Порошенко. Зачем власть «бьет декларациями» по антикоррупционерам?09:53
- Кредиты МВФ разошлись по карманам08:39
- Минздрав обнародовал список бесплатных лекарств22:15
- Нелегальное производство древесного угля может превратить Украину в Гаити21:04
- В Мариуполе можно купить дом за 5 тыс. долларов19:51
- Пенсии по-новому: кто будет получать вдвое больше
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз
- Посчитали, прослезились и решили порезать на металл: Захарченко приказал уничтожить завод Ахметова в Енакиево
- За въезд в Украину из «Л/ДНР» через Россию – штраф 3400 грн.
- Переселенцы и пенсионеры, получающие деньги на подконтрольной Украине территории, могут быть в ОРДЛО не более 59 дней
- Идентификация переселенцев, или Квест на выживание от Ощадбанка
- Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі
- Новые тарифы: сколько заплатят украинцы с плитами и котлами
- С 1 апреля в Украине изменится тариф на газ
- В Донецке прогремел взрыв, есть пострадавшие