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На Черниговщине бандиты похитили и пытали 200 человек
СБУ разоблачила организованную преступную группу, которая незаконно лишила свободы и пытала более 200 наркозависимых
Как пишет Politeka, об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.
Данную деятельность организовали преступные группы на Черниговщине, которые действовали под видом реабилитационного центра. Они насильно забирали людей, которые по мнению их родственников, являются наркозависимыми и отвозили на «лечение».
«Реабилитанты» содержались в специально отведенных бараках и подвалах, к ним применялись пытки. Лишенные свободы не могли самостоятельно покинуть место пребывания, за ними постоянно наблюдали «надзиратели» центра. Они также не распоряжались личным временем и принудительно работали на деревообрабатывающем производстве, сельскохозяйственных и строительных работах в пользу собственников «реабилитационного центра», — идется в сообщении.
Правоохранители освободили 200 незаконно удерживаемых «реабилитантов», которые уже дали показания против своих надзирателей. Также были задержаны 22 члена данного «реабилитационного центра».
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается комплекс неотложных следственных действий.
Теги: Украина, Донбасс, похищение, Черниговская область, пытки
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