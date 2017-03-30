Новые тарифы: сколько заплатят украинцы с плитами и котлами

30.03.2017 07:10

С 1 апреля 2017 года украинцам придется отдельно оплачивать услуги по распределению и транспортировке природного газа. Однако суммы в квитанциях для домохозяйств с газовым котлом или только с газовой плитой будут существенно отличаться.

Об этом написал заместитель главы департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк на своей странице в Facebook.

Эксперт отмечает, что с 1 апреля указанная плата бытовых потребителей, которые пользуются только газовой плитой, возрастет в среднем в четыре-восемь раз. Но ее увеличение станет разным для каждого облгаза и, помимо всего, будет зависеть от наличия или отсутствия в конкретном доме прибора учета.

Вариант 1.У потребителя установлен счетчик газа типоразмера G1,6 и он потребляет около 17 куб. м/месяц (среднее значение по Украине у таких потребителей в 2015 году)

Вариант 2. У потребителя не установлен счетчик газа, и потребление газа ему начисляют по действующей норме 4,4 куб. м/ месяц на человека для семьи из трех членов (общее потребление 13,2 куб. м /месяц)

Газовый котел

Что касается потребителей, дома которых оборудованы газовым котлом, то их абонплата также будет увеличиваться пропорционально объемам потребления и типоразмеру счетчика. Однако в этом случае рост расходов будет менее ощутим, чем для граждан, которые пользуются только газовыми плитами.

По словам Хабатюка, наиболее распространенными типоразмерами счетчиков в Украине являются G4 и G6, а объемы потребления голубого топлива для обогрева помещения могут колебаться в пределах 800-3000 куб. м в год.

При небольших объемах потребления (до 800 куб. м в год, что характерно для отопления квартиры) расходы существенно вырастут — в среднем в 2,3 раза для G4 и в 3,8 раза для G8. При средних объемах потребления газа 1500-2000 куб. м в год со счетчиком G4 плата в среднем будет сопоставима с той, что была до 1 апреля (хотя для каждого облгаза ситуация может существенно отличаться — возможно как увеличение, так и уменьшение платы. Но уже при счетчике G6 с этими же объемами потребления плата возрастет в среднем в 1,8 раза. При больших объемах потребления (более 2500 куб. м в год) со счетчиком G4 в большинстве случаев, по подсчетам эксперта, плата существенно уменьшится. А при аналогичном потреблении со счетчиком G6 в среднем плата будет сопоставима с той, что была до 1 апреля (но, опять таки, следует учитывать различия ситуации в разных облгазах). Что дальше Хабатюк подчеркнул, что нововведение по тарифам на распределение, которое вступит в силу с 1 апреля, — это только первое повышение из запланированных трех этапов, которые должны быть реализованы в переходный период (до 2021 года). Более того, со временем аналогичную систему внедрят и на рынке электроэнергии, что повлечет за собой серьезные проблемы для большинства бытовых потребителей. "Есть проблема несинхронности изменений на связанных рынках — газа и электроэнергии. Эти изменения мало повлияют на потребителей с объемами потребления 2000 куб. м и более (отопление домов), но сильно повлияют на потребителей с газовыми плитами. В условиях отсутствия абонплаты за электроэнергию газ потеряет привлекательность и будет значительная мотивация газ отключить. Но потом маятник сделает колебание в другую сторону (абонплаты за электроэнергию) и расходы вновь приблизятся, но возврата не будет, потому что обратный входной билет на газ дорогой", — пояснил Хабатюк. Согласно его прогнозу, такое развитие событий в ближайшее время станет причиной сокращения количества абонентов с плитой, роста потребления электроэнергии и отключения "спящих" газовых абонентов, которые имеют альтернативные источники для отопления. В свою очередь, экс-член НКРЭКУ Андрей Герус отметил, что утвержденные регулятором изменения следовало бы вводить в действие не сейчас, а как минимум через год, поскольку они совершенно не соответствуют интересам тех потребителей, которые начали переходить на альтернативные источники энергии. "Сейчас есть тысячи домохозяйств, которые кроме газового котла установили твердотопливный и поэтому газом пользуются мало. Но абонплату будут платить по полной. За это время потребители могли бы подготовиться — кто-то отказаться от газа вообще, кто-то уменьшить свою мощность на меньшую (уменьшить абонплату)", — считает эксперт. Еще одной категорией граждан, по которым ударит спешное решение НКРЭКУ, по мнению, Геруса, являются потребители, которые отказались от централизованного отопления в пользу газового, как это произошло в Ужгороде. Таким образом, их квитанции резко увеличатся на 150-250 гривен.

Он также обратил внимание на то, что размер абонплаты должен быть справедливым для тех, кто потребляет голубое топливо максимально экономно. Герус убежден, что в период установления рыночных тарифов на газ абонплата для обычных граждан должна быть минимальной и соответствовать принципу "меньше потребил — меньше заплатил".

Источник: http://from-ua.com