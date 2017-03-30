Оккупанты в Крыму схватили еще одного крымскотатарского активиста. СКРИН

30.03.2017 14:07

В аннексированном Крыму утром в четверг, 30 марта, оккупанты схватили крымскотатарского активиста Ремзи Бекирова.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Эдем Семедляев.

По его словам, Бекирова обвиняют в публикации якобы запрещенного материала в социальных сетях.

"Сейчас был задержан активист Ремзи Бекиров, его обвиняют в том, что якобы он разместил ВКонтакте запрещенный материал. 20.29 КоАП РФ", – подчеркнул Семедляев.

Задержанному активисту за "распространение экстремистских материалов" грозит административный арест на срок до пятнадцати суток или штраф.

Ранее группа "ИС" сообщала, что оккупанты не хотят называть имена украинских политиков, которые посетили Крым.