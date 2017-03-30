Почему Порошенко отказался подписывать новый Трудовой Кодекс

30.03.2017 15:07

Президент Украины Петр Порошенко отказался подписывать новый Трудовой кодекс, так как побоялся давления со стороны европейских стран. Об этом в комментарии Голос UA сообщил эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

«Порошенко побоялся давления европейских стран. Ведь в новой редакции Трудового кодекса много скандальных поправок, которые касаются сексуальной ориентации работников и отвлекают внимание от других дискриминационных норм. Последние дают право работодателю по упрощенным основаниям увольнять своих работников без согласия профсоюза»,- сказал А. Павловский.

По его словам, в новом Трудовом кодексе роль профсоюзов теперь вообще сводится к нулю.

«Роль профсоюзов теперь вообще сводится к нулю, потому что с ними теперь не надо консультироваться по поводу увольнения сотрудника. Теперь не обязательно вести коллективные переговоры с профсоюзами и заключать коллективные соглашения. Это фактически приведет к закрепощение украинских рабочих»,- уточнил А. Павловский.

Эксперт предлагает перед принятием нового Трудового кодекса провести общественные слушанья.

«Перед тем, как внедрять новый Трудовой кодекс, надо провести широкое общественное обсуждение и провести социальный диалог между профсоюзами, работодателями, государством, общественными экспертами и привлечь широкий коллектив профсоюзов, которых ко второму чтению кодекса фактически не допускали и скрывали от них, что готовится такой законопроект»,- резюмировал А. Павловский.

Напомним, проект нового Трудового кодекса обещает много новаций. Например, работодатель может проводить конкурс при приёме на работу, устанавливая определённые требования, связанные с характером работы. Испытательный срок может быть не более полугода для руководителей, бухгалтеров, 3 месяцев – для остальных и месяца – для рабочих специальностей. Во время испытательного срока работник может быть уволен с предупреждением за три дня. Работодатель может без согласия работника перемещать его на другое рабочее место, если нет существенных изменений в трудовой деятельности. Сотрудники смогут сами планировать своё рабочее время, если это предусмотрено трудовым договором.

Источник: http://from-ua.com