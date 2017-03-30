Погода на завтра: в Украине снова ударят морозы

30.03.2017 18:57

В пятницу, 31 марта, в Украине снова ударят морозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в Киеве завтра ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 0 ...- 2 градуса, днем +9 ... + 11 градусов.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью -2 ... + 5 градусов, днем +10 ... + 16 градусов.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью +2 ...- 3 градуса, днем ​​+5 ... + 10 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Черниговской и Сумской областях небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью +1 ...- 5 градусов, в Сумской и Черниговской областях -3 ...- 8 градусов, днем ​​+6 ... + 14 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 0 ...- 6 градусов, днем ​​+6 ... + 14 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью -1 ...- 8 градусов, днем ​​+4 ... + 10 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью +2 ...- 5 градусов, днем ​​+7 ... + 13 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 0 ... + 5 градусов, днем ​​+8 ... + 13 градусов.

Источник: http://from-ua.com