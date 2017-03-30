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Погода на завтра: в Украине снова ударят морозы
В пятницу, 31 марта, в Украине снова ударят морозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, в Киеве завтра ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 0 ...- 2 градуса, днем +9 ... + 11 градусов.
На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью -2 ... + 5 градусов, днем +10 ... + 16 градусов.
В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью +2 ...- 3 градуса, днем +5 ... + 10 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Черниговской и Сумской областях небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью +1 ...- 5 градусов, в Сумской и Черниговской областях -3 ...- 8 градусов, днем +6 ... + 14 градусов.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 0 ...- 6 градусов, днем +6 ... + 14 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью -1 ...- 8 градусов, днем +4 ... + 10 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью +2 ...- 5 градусов, днем +7 ... + 13 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 0 ... + 5 градусов, днем +8 ... + 13 градусов.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, погода, мороз
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