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Полторак призывает увеличить расходы до 5 млрд грн на обеспечение охраны всех баз с боеприпасами в Украине
Для охраны всех баз с боеприпасами в Украине необходимо больше 5 млрд гривен. Об этом на брифинге заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает корреспондент УНН.
“Мы все должны понимать, готовы ли мы сегодня обеспечить все базы по высоким требованиям ... Нам для того, чтобы обеспечить охрану, полную охрану и оборону, в соответствии с современными требованиями, необходимо примерно чуть больше 5 млрд грн”, — сказал С.Полторак.
Он добавил, что за 25 лет независимости Украины на восстановление живучести баз с боеприпасами выделялось 15-20 млн грн.
“На этот год запланировано 92 млн грн, но это тоже очень мало”, — сказал министр.
Как сообщалось ранее, на складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области уцелели 30% боеприпасов.
Напомним, по данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.
Истосчник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, охрана , Полторак
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- Полторак заявив, що ЗС України готові до перемир'я з 1-го квітня16:10
- Полторак призывает увеличить расходы до 5 млрд грн на обеспечение охраны всех баз с боеприпасами в Украине15:55
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