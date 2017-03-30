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Помощь на ребенка: в министерстве сообщили об изменениях
В министерстве социальной политики Украины сообщают о новшествах в процедуре подачи заявления на получение помощи при рождении ребенка
Как передает Politeka, с 10 марта подать такое заявление можно в режиме онлайн.
По словам министра социальной политики Андрея Ревы, услуга полностью осуществляется в электронном режиме. Для этого украинцам нужно только зайти на сайт минсоцполитики и заполнить в электронном виде нужную форму. Далее это заявление попадает к инспектору, у которого уже есть доступ к реестру Министерства юстиции Украины.
Инспектор в свою очередь проверяет всю необходимую информацию и направляет документ на обработку.
«Если у заявительницы есть электронная цифровая подпись, то дальше все просто идет в автоматическом режиме вплоть до перевода денег на ее банковский счет, который она указала», — сообщил Рева.
Если электронной цифровой подписи нет, то нужно будет лично подписывать документы, которые уже сделаны.
Он также отметил, что проект реализовали вместе с Минюстом, который предоставил доступ к реестрам, чтобы проверить факт рождения ребенка.
Рева также добавил, что отныне от украинцев не требуют предоставлять копию свидетельства о регистрации. Работники территориальных управлений соцзащиты получили возможность онлайн проверить наличие соответствующего свидетельства в реестре актов гражданского положения.
Напомним, в этом году правительство анонсирует масштабное «осовременивание» пенсий – некоторым обещают повысить выплаты в два раза. Необходимость пересчета возникла в связи с ростом средней зарплаты по стране. Отметим, пенсия рассчитывается по формуле: П = Зп * КЗ * Кс, где П – размер пенсии, Зп – заработная плата (средняя зарплата за три года до выхода на пенсию), КЗ — коэффициент заработной платы (соотношение своей зарплаты к средней по стране), Кс – коэффициент страхового стажа (каждый проработанный год умножается на 1,35). Добавим, что пенсия по возрасту в Украине не может быть ниже 1247 грн – разницу могут доплачивать из Пенсионного фонда.
По материалам: Интерфакс-Украина
Теги: Донбасс, ребенок, помощь, рождение
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