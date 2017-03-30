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Порошенко наказав припинити вогонь в зоні АТО
Президент України Петро Порошенко нещодавно повідомив про те, що він віддав доручення Міністерству оборони та Генеральному штабу Збройних сил України припинити ведення вогню на Донбасі з 1-го квітня. Такими словами він відповів на запитання кореспондента українського видання «Інтерфакс», чи готова Україна до виконання досягнутих 29-го березня у Мінську нових домовленостей щодо збереження перемир’я, передає replyua.net.
«Я вже віддав всі необхідні команди Міністерству оборони та Генеральному штабу», - наголосив глава держави. В той самий час він зазначив, що саме українська сторона у Мінському процесі ініціювала дотримання режиму припинення вогню з 1-го квітня.
«А це у свою черг ще раз доводить те, що російська сторона лише наговорює на Україну. Ми готові до виконання Мінських домовленостей. Більше того, всі три роки ведення війни проти України ми доводимо, що готові дотримуватися режиму «тиші», ми готові відводити важке озброєння та війська. Ми хочемо встановити контрольна над неконтрольованого частиною російсько-українського кордону. Ми хочемо відновити український суверенітет над Донбасом та окупованим Кримом», - наголосив президент України. Як відомо, з 1-го квітня в зоні проведення АТО має дотримуватися режим повного припинення вогню.
Теги: Донбасс, война, огонь, АТО, Порошенко
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