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Порошенко рассказал о попытках Кремля построить «альтернативную» Европу
Президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления на Конгрессе Европейской Народной Партии Будущее Европы, что РФ будет предпринимать все силы, чтобы дестабилизировать Евросоюз, а ближайшие десять лет станут определяющими как для ЕС, так и для Украины, передает пресс-служба главы государства, пишет Корреспондент.
"Противники Европы не успокоятся. Антиевропейские силы все еще на ногах. Россия будет делать все возможное, чтобы столкнуть ЕС со скалы. Кремль никогда не отвергал попытки построить "альтернативную" Европу. Для того, чтобы это произошло, они будут распространять неуверенность и недоверие в наших обществах", − отметил украинский лидер и добавил, что Россия исповедует главный и ключевой принцип: разделяй и властвуй.
"Цель Кремля – разделить Европу и размыть ценности. Пока эта цель существует, идея взаимного усиления ЕС и России является иллюзорной. Нельзя стать сильным вместе с кем-то, кто мыслит критерием "все или ничего". У Кремля только одно правило: Россия должна быть на вершине", − подчеркнул Порошенко.
Украинский президент призвал ЕС не бояться и заявил, что пришло время более сплоченной и решительной Европы на защите общих ценностей без компромиссов в отношении российской агрессии, в том числе в политике санкций.
"Давайте не будем руководствоваться страхом. Но давайте и не будем закрывать глаза. Это не кризис непонимания. Это кризис двух противоположных концепций Европы: свободы или тирании. Только одна из них выживет в конечном счете", − сказал Порошенко.
Он также подчеркнул, что Украина находится на краю этой борьбы и "три года каждый день ведет эту гибридную войну против российских военных, террористов, пропаганды, хакеров, коррупции и абсолютного обмана".
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, Европа, Кремль, Порошенко
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