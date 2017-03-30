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Порошенко следует быть готовым к встрече с Трампом за сутки до начала – источник

30.03.2017 11:53
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Порошенко следует быть готовым к встрече с Трампом за сутки до начала – источник

Глава украинского государства Петр Порошенко получил предупреждение от сотрудников администрации президента США Дональда Трампа о том, что на протяжение 24 часов после поступления приглашения на визит в Вашингтон он должен туда прибыть. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на информацию журналистов «РБК-Украина» которые, в свою очередь, сослались на сведения, поступившие от чиновников команды Петра Порошенко

«Американская сторона так нам прямо и сказала: нам следует быть готовым к тому, что о встрече Вашингтон проинформирует за двадцать четыре часа до того, как она начнется, и уже потом нужно будет вылетать», - сказал представителям издания один из чиновников администрации президента Украины. 

Пока что никаких конкретных дат вероятной встречи Трампа с Порошенко нет. Поэтому на Банковой рассматривают запланированную на 25 мая текущего года встречу с участием руководства стран-членов Североатлантического альянса в Брюсселе. Альтернативной датой является Италия, где руководство стран G-7 будет встречаться 25-27 мая. 



Теги: Украина, США, Донбасс, встреча, Порошенко
 
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