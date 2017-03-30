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Пожар на заводе в Харькове: стало известно о пострадавших
Появилась информация о пострадавшем в результате пожара на территории Харьковского велозавода
Об этом в четверг, 30 марта, сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
«Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили 28-летнего мужчину с признаками отравления продуктами горения и передали его медикам. Сейчас он госпитализирован в токсикологическое отделение 2-й больницы», — говорится в сообщении.
Отметим, в 09:40 пожар был локализован, в 10:28 — ликвидирован. К ликвидации пожара были привлечены 30 спасателей и 8 единиц техники.
Причину возникновения пожара устанавливают.
Напомним, ранее в ГСЧС в Харьковской области заявили, что сообщение о пожаре на велозаводе в Харькове поступило в 08:41.
Фото: ГСЧС.
Теги: Донбасс, Харьков, пожар, завод
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