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Продовжено останній термін подачі електронних декларацій
Через системні проблеми з можливістю подачі держслужбовцями електронних делкларацій в Національному агенстві з питань запобігання корупції вирішили посунути кінцевий строк, коли всі посадовці мають відзвітуватися за свої статки, інформує replyua.net з посиланням на Koresspondent.net.
Тепер звітність необхідно подати до 1 травня 2017 року. Сьогодні, 29 березня, відбулося засідання уряду, на яке була запрошена очільниця НАЗК Наталія Корчак. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Корчак та команда керівницта НАЗК мають піти в відставку через ситуацію, що склалася довкола е-декларування. Однак очільниця відомства себе винною не вважає і заявила, що вся відповідальність за те, що в цьому році зірвався процес звітування посадовців, лежить на системних адміністраторах. У відповідь на це глава уряду повідомив, що він направить до Верховної Ради на розгляд питання відставки керівництва НАЗК.
Нагадаємо, останні декілька днів сайт, куди чиновники мають подати звітність щодо власних статків за минулий рік, не працює. В НАЗК зазначили, що це пов'язано з тим, що кількість відвідувачів сайту в один момент перевищила 100 тисяч осіб і обладнання не витримало такого навантаження. На звинувачення, чому його досі не оновили, Корчак заявила, що планували в НАЗК планували це зробити в наступному році. Раніше кінцевий строк подачі декларацій був 1 квітня.
Теги: Донбасс, е-декларации
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