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С 1 апреля на Донбассе должен прекратиться огонь – ОБСЕ
30.03.2017 08:25
По словам Сайдика, стороны также договорились о разведении сил и средств у Станицы Луганской с 6 апреля
Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик подтвердил, что на заседании в среду согласовано прекращение огня в Донбассе с 1 апреля.
"Стороны договорились о прекращении огня и разведении вооружения с 1 апреля", – сказал Сайдик журналистам.
По его словам, стороны также договорились о разведении сил и средств у Станицы Луганской с 6 апреля.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, война, огонь, ОБСЕ, АТО
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