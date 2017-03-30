Теракт в Луцке: в СБУ пообещали награду за информацию

30.03.2017 13:26

Служба безопасности Украины предлагает вознаграждение за информацию о взрывах возле Генерального консульства Польши в Луцке

Как пишет Politeka, об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

В качестве вознаграждения всем, кто обладает ценной информацией обещается вознаграждение в размере 25 тыс грн.

«СБУ предлагает гарантированное вознаграждение в размере 25 тысяч гривен за достоверные данные, что поспособствуют в раскрытии резонансного преступления», — идется в сообщении.

Всем, кто желает передать информации по данному вопросу предлагают обращаться УСБУ в Волынской области по телефону 097-7-911-911.

Как сообщала Politeka, 29 марта в Луцке была совершена атака на Генконсульство Польши. В полиции сообщили, что стреляли из гранатомета, сам снаряд взорвался внутри помещения.

Отметим, польское посольство в Украине направило в МИД ноту, в которой выразило обеспокоенность происшествием.

Позже Польша приняла экстренные меры безопасности, а президент Украины Петр Порошенко отдал приказ об усилении охраны дипломатических и консульских учреждений. В свою очередь, Служба безопасности Украины сообщила об «определенных зацепках» в расследовании.