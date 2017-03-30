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У МВФ розглянуть українське питання
На офіційному сайті Міжнародного валютного фонду з'явилася інформація, коли керівництво відомства займеться українським питанням, повідомляє replyua.net з посиланням на Koresspondent.net.
Представники ради директорів МВФ проведуть засідання стосовно питання надання Україні нового траншу 3 квітня. Мова йде про кредит розміром в один мільярд доларів.
Варто нагадати,напередодні повідомлялося, що зібрання Міжнародного валютного фонду для обговорення можливості надання чергового траншу для України мало відбутись 20 березня. Однак його за декілька днів до зазначеної в порядку денному дати було скасовано. Причиною цьому стала потреба уточнити макроекономічні прогнози для України з урахуванням впливу транспортної блокади Донбасу. Фахівці Національного банку України підготували проект з відповідними показниками і узгодили його з експертами Міжнародного валютного фонду. Крім того, глава держави Петро Порошенко раніше повідомляв, що в Європейському Союзі будуть надати Україні в кредит 600 мільйонів євро відразу після того, як українці узгодять ситуацію та отримають новий кредит від Фонду.
Источник: http://replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, МВФ
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