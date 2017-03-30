- У СБУ зробили заяву щодо вербування вбивці Вороненкова російськими спецслужбами07:55
- Продовжено останній термін подачі електронних декларацій07:40
- Новые тарифы: сколько заплатят украинцы с плитами и котлами07:10
- Украинцы из зоны АТО могут не платить незаконные штрафы по кредитам22:43
- В Покровске люди по трое суток стоят в очереди за загранпаспортами22:15
- НАБУ раскрыло причины масштабного обыска в Нацбанке21:50
- ТКГ согласовала решение о прекращении с 1 апреля огня в связи с пасхальными праздниками, - Олифер21:25
- Вблизи Мариуполя продолжат утилизировать боеприпасы 19:14
- Детективы НАБУ пришли с обыском в НБУ – СМИ17:25
- Все Генконсульства Польши в Украине прекратили работу после обстрела в Луцке17:05
У СБУ зробили заяву щодо вербування вбивці Вороненкова російськими спецслужбами
Представництво Служби безпеки України заявило, що у відомстві відсутня інформація щодо вербування вбивці російського політика Павла Паршова спецслужбами Російської Федерації, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Про це сьогодні під час зустрічі з журналістами розповів представник СБУ Віктор Кононенко. За його словами, на даний момент той факт, що Паршова завербували в російській Федеральній службі безпеки, ще не знайшов документального підтвердження. Напередодні український парламентар Антон Геращенко заявив, що ФСБ завербувала Павла Паршова два роки тому. В Москві заявили, що ці обвинувачення абсурдні.
Нагадаємо, Геращенко заявив на своїй сторінці в Facebook, що офіційно Паршов жодного разу не покидав українську територію, але в лютому 2015 року він незаконно перетнув український кордон, перейшовши через білоруський контрольно-пропускний пункт. Так він потрапив до РФ, де і пройшов начальний курс для диверсантів. Потім, за даними Геращенка, Паршов отримав завдання потрапити до одного з підрозділів ЗСУ чи Нацгвардії, вдаючи з себе звичайного солдати, і чекати отримання нових завдань.
Теги: политика, Донбасс, убийство, СБУ, вербовка
- Максакова выступит с концертом украинской песни в память об убитом Вороненкове
- Обвинения боевиков в причастности СБУ к убийству Моторолы глупы - комментарий СБУ
- Мельниченко собрался разговаривать с СБУ по Skype
- Убийца Вороненкова находится в больнице
- В сети "бушуют страсти": кто убит СБУшниками в Киеве - диверсант или патриот?
- СБУ рассказала, почему задержан кандидат в мэры Донецка
- Авдеевка снова без света: повреждена ЛЭП07:20
- Украинцы из зоны АТО могут не платить незаконные штрафы по кредитам22:43
- В Покровске люди по трое суток стоят в очереди за загранпаспортами22:15
- ТКГ согласовала решение о прекращении с 1 апреля огня в связи с пасхальными праздниками, - Олифер21:25
- Мариупольцы смогут следить за общественным транспортом онлайн20:59
- В Мариуполе самый дорогой проезд в общественном транспорте20:45
- В Мариуполе игровые автоматы громить нельзя20:30
- Отопительный сезон завершится досрочно20:16
- В Мариуполе идёт чиновников круговорот19:52
- Арестован боец, подозреваемый в расстреле людей на КПВВ 19:38
- У СБУ зробили заяву щодо вербування вбивці Вороненкова російськими спецслужбами07:55
- Продовжено останній термін подачі електронних декларацій07:40
- Авдеевка снова без света: повреждена ЛЭП07:20
- Новые тарифы: сколько заплатят украинцы с плитами и котлами07:10
- Украинцы из зоны АТО могут не платить незаконные штрафы по кредитам22:43
- В Покровске люди по трое суток стоят в очереди за загранпаспортами22:15
- НАБУ раскрыло причины масштабного обыска в Нацбанке21:50
- ТКГ согласовала решение о прекращении с 1 апреля огня в связи с пасхальными праздниками, - Олифер21:25
- Мариупольцы смогут следить за общественным транспортом онлайн20:59
- В Мариуполе самый дорогой проезд в общественном транспорте20:45
- «Закон Чорновил» от Порошенко. Зачем власть «бьет декларациями» по антикоррупционерам?09:53
- Кредиты МВФ разошлись по карманам08:39
- Минздрав обнародовал список бесплатных лекарств22:15
- Нелегальное производство древесного угля может превратить Украину в Гаити21:04
- В Мариуполе можно купить дом за 5 тыс. долларов19:51
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз 13:37
- Идентификация переселенцев, или Квест на выживание от Ощадбанка10:37
- На Луганщині переселенців заманюють у село09:19
- «Л/ДНР» не смогут продать уголь ДТЭКа: нет рынка сбыта и у товара теперь нелегальный статус08:10
- 8 проблем со здоровьем, о которых «расскажет» ваш язык09:28
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз
- Пенсии по-новому: кто будет получать вдвое больше
- Посчитали, прослезились и решили порезать на металл: Захарченко приказал уничтожить завод Ахметова в Енакиево
- За въезд в Украину из «Л/ДНР» через Россию – штраф 3400 грн.
- Переселенцы и пенсионеры, получающие деньги на подконтрольной Украине территории, могут быть в ОРДЛО не более 59 дней
- Идентификация переселенцев, или Квест на выживание от Ощадбанка
- В Донецке прогремел взрыв, есть пострадавшие
- С 1 апреля в Украине изменится тариф на газ
- Одессу чуть не накрыло цунами. ВИДЕО
- «Русский мир» в «ЛНР» идет к безумию