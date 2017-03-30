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Украинка пыталась вывезти в Россию чемоданы с золотом – фото, видео

30.03.2017 20:10
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Украинка пыталась вывезти в Россию чемоданы с золотом – фото, видео

27-летняя жительницы Сумщины пыталась вывезти в Россию чемоданы с золотом

Как передает Politeka, подробности сообщает пресс-центре Государственной пограничной службы.

Инцидент произошел сегодня, 30 марта, в пункте пропуска «Гоптовка». Пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками СБУ обнаружили партию золотых ювелирных украшений.

В районе 15 часов в пункт пропуска прибыл автомобиль «Шкода». Внимание правоохранителей привлекло то, что женщина волновалась. В связи с этим пограничники приняли решение провести углубленный осмотр машины и ее багажа.

В результате под обшивкой чемодана нашли ювелирные изделия из металла желтого цвета. Более того под одеждой женщина прятала еще 7 пакетов, обмотанных клейкой лентой с такими же изделиями.
По словам нарушительницы, вес изделий составляет около 2 килограммов.

Накануне, на границе с Россией пограничники нашли мешки с серебряными украшениями.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, золото, граница
 
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