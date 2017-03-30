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Укрзализныця переименовала семь ж/д станций

30.03.2017 14:45
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Укрзализныця переименовала семь ж/д станций

На сегодняшний день в рамках декоммунизации в Украине было переименовано несколько железнодорожных станций. Как информирует replyua.net, такую информацию предоставили в пресс-службе Укрзализныци. 

Станции были переименованы на Приднепровской железной дороге, однако глава УЗ Войцех Балчун отметил, что в ближайшее время предстоит переименовать в рамках закона о декоммунизации еще четыре остановочных пункта и 24 раздельных пункта. Были переименованы следующие железнодорожные станции: Днепродзержинск – в Каменское, Елизарово – в Обильную, Железняково – в Эрастовку, Брагиновка – в Петропавловку, Баглий – в Запорожье-Каменское, Днепродзержинск-Пассажирский – Каменское-Пассажирское, Днепродзержинск-Левобережный – в Каменское-Левобережное. Как отмечают в пресс-службе, соответствующие изменения были внесены во всех информационных блоках сайта УЗ, а также в расписание движения пассажирских поездов на всех станциях и железнодорожных вокзалах Украины. 

Ранее Войцех Балчун неоднократно заявлял о том, что Министерство инфраструктуры затягивает процесс декоммунизации на украинской железной дороге. По словам Балчуна, необходимо переименовать еще около тридцати станций. 



Теги: Донбасс, Укрзализниця, железная дорога, переименование
 
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