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В Киеве распяли «мальчика» под рестораном (ВИДЕО)

30.03.2017 10:30
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В Киеве распяли «мальчика» под рестораном (ВИДЕО)

Под стенами одного из киевских ресторанов проходит бессрочный пикет с требованием закрыть заведение

Как передает Politeka, участники митинга утверждают, что заведение принадлежит топ-чиновнице «ЛНР» Зинаиде Наден.

«Луганчане, бойцы АТО и неравнодушные киевляне пришли к цветущему ресторану министра ЛНР Зинаиды Наден чтобы заявить, что дальше не получиться продолжать бизнес в стране против которой она объявили войну, в стране которую она ограбила и продолжает грабить дальше», — говорится в сообщении активистов.

В ходе акции активисты залили ступени и окна ресторана жидкостью бурого цвета и «распяли» на кресте куклу.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Донбасс, Киев, мальчик, ресторан, акция
 
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