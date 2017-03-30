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В Киеве распяли «мальчика» под рестораном (ВИДЕО)
30.03.2017 10:30
Под стенами одного из киевских ресторанов проходит бессрочный пикет с требованием закрыть заведение
Как передает Politeka, участники митинга утверждают, что заведение принадлежит топ-чиновнице «ЛНР» Зинаиде Наден.
«Луганчане, бойцы АТО и неравнодушные киевляне пришли к цветущему ресторану министра ЛНР Зинаиды Наден чтобы заявить, что дальше не получиться продолжать бизнес в стране против которой она объявили войну, в стране которую она ограбила и продолжает грабить дальше», — говорится в сообщении активистов.
В ходе акции активисты залили ступени и окна ресторана жидкостью бурого цвета и «распяли» на кресте куклу.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, Киев, мальчик, ресторан, акция
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