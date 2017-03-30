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В Украине растет количество фальсифицированных лекарств
30.03.2017 09:15
В Украине растет количество фальсифицированных лекарств. Подделывают все: от перекиси водорода – до препаратов для онкобольных. Больше всего некачественных таблеток – в интернет-магазинах.
Чаще всего подделывают недорогие, но популярные: перекись, спирт, лекарства от гриппа и обезболивающие, лекарства для сердечников и астматиков. Дорогие медикаменты тоже могут оказаться ненастоящими. За прошлый год эксперты запретили продавать более двух десятков препаратов. Признают, фальшивок куда больше, но проверять аптеки – не могут. Действует мораторий. Потому бороться за настоящие лекарства должны сами покупатели.
Источник: segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, фальсификат, лекарства
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