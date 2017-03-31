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Гройсман обещает увеличить размер пенсий украинцам уже с 1 октября, но при одном условии

31.03.2017 16:10
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Гройсман обещает увеличить размер пенсий украинцам уже с 1 октября, но при одном условии

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на принятие Верховной Радой пенсионной реформы до 15 июля, что позволит поднять пенсии с 1 октября, пишет "Интерфакс".

"Я убежден, что при наличии поддержки в украинском парламенте в 226 голосов, мы можем до конца еще этой сессии - до 15 июля - проголосовать за основу и в целом, и с 1 октября в стране всем поднять украинцам пенсии", - сказал премьер на встрече с представителями региональных СМИ в Киеве в пятницу.

По словам В.Гройсмана, несправедливо, что некоторые граждане, которые не платили взносы в Пенсионный фонд, получают минимальные пенсии, как и те, кто такие взносы платили.


Фото: antikor.com.ua/

Теги: Украина, Донбасс, премьер-министр, пенсионная реформа, повышение, пенсии
 
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