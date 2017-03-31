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Крымских призывников посылают служить по всей России

31.03.2017 22:18
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Крымских призывников посылают служить по всей России

"Хочу начать с того, что завтра стартует очередная призывная кампания, которая продлится до 15 июля. В соответствии с указом президента России планируется призвать 142 тысячи человек. Среди них — граждане "республики Крым" и Севастополя, которые с весны этого года будут проходить военную службу во всех уголках нашей страны", — сказал Шойгу.

"Руководителям всех уровней требуется тщательно изучить личные дела призывников и организовать профессиональный психологический отбор", — добавил глава Минобороны РФ.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о военном призыве. В соответствии с данным документом с 1 апреля по 15 июля в РФ будут призваны 142 тысячи человек.

Как известно, в 2014 году Россия оккупировала украинский Крым. В ответ на это Запад ввел экономические санкции против РФ.

Фото: https://twitter.com/

Теги: Россия, Донбасс, Крым, призыв, военная авиация
 
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