Крымских призывников посылают служить по всей России

"Хочу начать с того, что завтра стартует очередная призывная кампания, которая продлится до 15 июля. В соответствии с указом президента России планируется призвать 142 тысячи человек. Среди них — граждане "республики Крым" и Севастополя, которые с весны этого года будут проходить военную службу во всех уголках нашей страны", — сказал Шойгу.

"Руководителям всех уровней требуется тщательно изучить личные дела призывников и организовать профессиональный психологический отбор", — добавил глава Минобороны РФ.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о военном призыве. В соответствии с данным документом с 1 апреля по 15 июля в РФ будут призваны 142 тысячи человек.

Как известно, в 2014 году Россия оккупировала украинский Крым. В ответ на это Запад ввел экономические санкции против РФ.