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Курс НБУ на 31 марта: доллар и евро подешевели
31.03.2017 08:34
Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на пятницу, 31 марта.
Так, доллар подешевел на 7 коп. - до 26,97 грн.
Евровалюта подешевела на 10 коп. - до 28,96 грн.
Курс российского рубля также вырос на 4 коп. - до 0,478 грн.
Фото: 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, доллар, курс валют
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