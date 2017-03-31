Курс НБУ на 31 марта: доллар и евро подешевели

31.03.2017 08:34

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на пятницу, 31 марта.

Так, доллар подешевел на 7 коп. - до 26,97 грн.

Евровалюта подешевела на 10 коп. - до 28,96 грн.

Курс российского рубля также вырос на 4 коп. - до 0,478 грн.