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Организаторы "Евровидения" угрожают исключить Украину из участия в будущих конкурсах

31.03.2017 19:57
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Организаторы "Евровидения" угрожают исключить Украину из участия в будущих конкурсах
Об этом говорится в письме  руководительницы Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Дельтенре премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, опубликованном на посвященном Евровидению сайте "Oikotimes",  сообщает  DW.
Подлинность письма подтвердили в "Европейском вещательном союзе". В нем Дельтенре предупредила Гройсмана, что Украину могут исключить из будущих соревнований, если украинская власть не позволит въехать в страну российской участнице конкурса Юлии Самойловой. Кроме того, она сообщила украинскому премьеру о том, что некоторые из участников конкурса не исключают возможности его покинуть
"Ни одна из стран-хозяек ранее не препятствовала выступлению любого артиста на "Евровидении", поэтому EBU не желала бы создавать прецедент в 2017 году. Мы рассматриваем исключение российской певицы с конкурса как неприемлемый шаг", - отмечается в письме. 
В качестве возможного последствия Украину могут исключить из будущих конкурсов, - сообщила Ингрид Дельтенре в письме, отправленном еще 23 марта. 
Согласно тексту документа, несколько стран уже обратились в EBU с критикой украинского решения и заявили, что обдумывают возможность покинуть конкурс. "У нас нет никакой информации о том, что Юлия Самойлова может представлять угрозу национальной безопасности Украины", - говорится в письме. 

Напомним, 22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года. По словам руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, "решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины". Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте "Мир спорта и добра" в оккупированном Россией Крыму.  

Фото: hochu.ua

Теги: Украина, Донбасс, Евровидение, конкурс, исключение
 
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