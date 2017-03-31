Весна: надо ли белить деревья?

31.03.2017 22:37

Побеленные деревья в нашей стране давно уже стали символом повсеместно проведённого весеннего субботника. По традиции после всех совместных уборочных работ выносятся вёдра с известью. Белоснежные штамбы деревьев, а заодно и попавшие в поле зрения столбы — как знак: миссия трудового десанта выполнена. Не удивительно, что многие считают побелку деревьев чисто декоративным актом и относятся к ней соответственно. А на самом деле она чрезвычайно важна в жизни дерева.

Чтобы понять смысл побелки, надо сказать несколько слов о коре дерева, которую, собственно, и белят. Кора для дерева — как кожа для человека: защищая внутренние органы, она первой встречает все неблагоприятные условия внешней среды. А их немало: резкие колебания температур, хлёсткий ветер, солнцепёк и сильные морозы, зубы грызунов, действие вредителей, да и самих людей с их привычкой развести костёр под деревом и вырезать на коре своё бессмертное имя или послание «Вася + Катя = любовь». Кора получает солнечные ожоги и обморожения, грубеет и трескается, болеет и отслаивается. Кто из нас не видел разницу между гладкой кожицей молодого саженца и шершавой потресканной корой старого? А к чему приводит травма кожи, тоже знают все — к болезни: внутрь организма проникают инфекции и вредители, ослабляют его, приводят к преждевременному увяданию и гибели.

Поэтому кору дерева необходимо защищать. Вот для этого и предназначена побелка, она:

предохраняет кору дерева от ожогов — зимних и ранневесенних, когда листвы, которая служит защитой от солнца, по естественным причинам попросту нет;

защищает от перепадов температур, а значит — предотвращает растрескивание коры (появление морозобоин);

помогает защитить от насекомых-вредителей, личинки которых поселяются в коре.

Так что относиться к побелке деревьев как к чисто декоративному мероприятию — ошибка. Многолетний опыт садоводов однозначно свидетельствует: это эффективная защитная мера для коры.

Белить необходимо как взрослые деревья, так и молодые. Немало садоводов убеждены, что молодые деревца белить нельзя, потому что побелка может обжечь нежную кору. К тому же, сжимая ствол, она препятствует его росту (утолщению). Так ли это?

Проблема, как всегда, имеет две стороны. Без сомнения, высокая концентрация извести повредит молодой коре, но этого можно избежать. Уменьшите вдвое содержание извести, воспользуйтесь специальной (для деревьев) водоэмульсионной или акриловой краской или, в конце концов, серебряной биомаской. Но если вовсе не белить, то солнечные ожоги и морозобоины нанесут молодому деревцу вред неизмеримо больший, чем возможный вред от извести.

Для примера взгляните на саженцы, которые выращивались в питомнике. Чаще всего они живут там в тесноте и не получают световую закалку. А когда мы высаживаем такое деревце в свой сад, оно попадает на открытое пространство и легко получает солнечный ожог коры. Поэтому молодым деревцам побелка просто необходима, осoбенно при осенней посадке.

Опытные садоводы рекомендуют белить деревья в саду дважды, а то и трижды в год:

основной побелкой считается осенняя, она проводится в октябре-ноябре;

весенняя — повторная, обновляющая; она проводится в конце февраля-начале марта;

третья будет уместна в середине лета.

Наиболее эффективна побелка, проведенная осенью, в октябре-ноябре. Выполненная во время весенних садовых работ, как правило, уже «опоздала».

Опаснее всего для дерева именно солнечные дни февраля и морозного марта. Днём небеленый тёмный ствол под февральским солнцем нагревается до +9…+11ºС — этой температуры достаточно, чтобы дерево проснулось, и началось сокодвижение. А ночные морозы до -10ºС элементарно замораживают «подтянутый» сок. В результате возникают разрывы тканей — морозобоины, которые выглядят как длинные трещины на коре.

Белый цвет отталкивает солнечные лучи и не позволяет стволу нагреться до температуры пробуждения. Причём побеленное дерево и весной «проснётся» немного позже, что, вполне возможно, убережет его от весенних заморозков — цвести оно начнет уже после них.

Если осеннюю побелку провести не удалось, в феврале нужно наверстать упущенное сразу же, как только позволит температура. Не стоит дожидаться традиционного апрельского «Ленинского субботника» — тогда эта процедура и правда станет исключительно декоративной. А если осенняя побелка прошла по плану, весеннюю обновляющую можно сделать и в феврале, и в марте, а то и в первых числах апреля — когда выкроится для этого время.

Третью побелку проводить не обязательно, особенно если деревья побелены стойкими составами, которые отлично держатся до года. Но она желательна, если побелочный слой смылся дождями или облупился.

На самый распространённый вопрос — до какой высоты белить — опытные садоводы отвечают:

полностью весь штамб (это ствол от корневой шейки и до первой скелетной ветви нижнего яруса)

плюс нижние скелетные ветви на 1/3 их длины (многие даже на 1/2 длины ветвей белят).

Как говорится, защищать — так защищать! По большому счёту, в такую светоотталкивающую оболочку хорошо бы облачить всё дерево, но это дело трудоёмкое и недешевое. Хотя и такие примеры встречаются нередко. Белят деревья самыми разнообразными смесями: известковым раствором, водоэмульсионной и водно-дисперсионной краской. Главное, чтобы поверхность ствола была белой, чтобы побелочный состав позволял коре «дышать» и не смывался как можно дольше. Для этого к основной смеси добавляют вещества, которые обеспечивают прилипание раствора к стволу (это могут быть глина, молоко, хозяйственное или зелёное мыло, казеиновый клей или клей ПВА).

Осталось добавить, что белить деревья нужно в сухую погоду, чтобы побелка хорошо высохла и закрепилась на новом месте. И обязательно делать работу тщательно, без пропусков.