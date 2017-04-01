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1 квітня – Міжнародний день птахів

01.04.2017 09:59
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1 квітня – Міжнародний день птахів

"День птахів" – міжнародне екологічне свято, що проходить щороку в межах програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера". Традиційно в цей день вішають шпаківні на дерева та дуплянки, адже в цей час в Україну повертаються з зимівлі пташки, що знаменує також прихід весни, пише day.kyiv.ua.

Поряд з цим святом Міжнародна організація із захисту диких птахів (Birdlife international) щорічно проводить наприкінці вересня осінні дні спостережень за пернатими, метою яких є залучення громадськості до проблем їх захисту.

Адже від поведінки людей часто залежить доля пташок – навіть голосна розмова чи просто присутність можуть примусити їх покинути місця, де вони жили не один рік... Не буде місця для гнізда – не з'являться пташенята. Відомо, що через це зникали цілі види. Особливо болісно впливає господарська діяльність людини: розорювання земель, осушування боліт, застосування міндобрив і отрутохімікатів, вирубування лісів, викошування трав. Усе це для багатьох птахів – екологічні катастрофи.

Список пернатих, що зникають, поповнюється із сумною сталістю – з лиця Землі зникло понад 160 їх видів і підвидів.


Фото: https://day.kyiv.ua

Теги: Донбасс, природа, мир, День археолога
 
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