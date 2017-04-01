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Кто контролирует облгазы в Украине и кому выгодно введение абонплаты (ИНФОГРАФИКА)

01.04.2017 18:19
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Кто контролирует облгазы в Украине и кому выгодно введение абонплаты (ИНФОГРАФИКА)

Национальная комиссия, которая регулирует сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 28 марта вдруг ввела в Украине абонплату за газ для населения и промышленных пользователей. И новшество начнет работать уже с 1 апреля этого года. Эксперт рассказал, сколько теперь придется платить за газ и о нюансах грядущих изменений.

А также заявил, что будут еще два повышения тарифов на распределение газа. То есть, в большинстве облгазов ставки вырастут еще как минимум в два раза, уверяет Алексей Хабатюк. Тогда абонплата увеличится еще больше. Опять же, это сыграет на руку облгазов. Кто их контролирует, можно посмотреть на инфографике.


Фото: 112.ua

Теги: Донбасс, цена, рынок, газ, абонплата, увеличение, контроль, тарифы
 
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