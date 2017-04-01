Після трирічної перерви в Одесі знов проходить Юморина (ФОТО)

01.04.2017 14:54

Як передає УНІАН, у центрі міста проходить карнавальна хода. Старт затримався майже на годину через великий наплив людей і, як зазначили організатори, через деякі технічні причини. У колоні – близько 1,5 тис. осіб. Вона розділена приблизно на 30 блоків. У ній – близько десяти декорованих автомобілів: містичні чудовиська, підводний човен, «зоряна допомога», а також - кілька десятків байкерів, які одночасно тиснуть на клаксони.

У ході беруть участь персонажі з популярних мультиплікаційних і художніх фільмів, серед яких «Красуня і чудовисько», герої кінострічок про Гаррі Поттера, Дарт Вейдер (із «Зоряних воєн») зі своїм автомобілем та інші.

На чолі колони – на великій стилізованій вантажівці – учасники міжнародного фестивалю клоунів і мімів «Комедіада», в одному з автомобілів - народний артист України, президент фестивалю зі знаменитим іспанським клоуном Лео Бассі, який тримає в руках жовту пластикову качку. Остання цього року стала додатковим символом одеської Гуморини.

Колона стартувала від вулиці Садової, пішла по Дерибасівській, Пушкінській і вийде до будівлі мерії – на Думську площу. У центрі міста, по ходу руху колони, зібралися тисячі людей. Вони вітають учасників ходи гучними криками, свистом, оплесками.

Девіз нинішньої Гуморини – «Поділися усмішкою». У рамках свята також заплановані виступи учасників «Комедіади», шоу «Ліга сміху», виступ команд КВК, різноманітні концерти під відкритим небом, розважальні програми для дорослих і дітей. Також пройде міжнародний марафон і напівмарафон «Самопревосхождение», відкритий міський фестиваль «Свято сміху» в дендропарку «Перемога», фестиваль їжі, виставка декорованих машин, караоке, в зоопарку – зоогуморина, фестиваль краси, виступ групи «Лісапетний батальйон», вистави.





