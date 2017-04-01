Рост тарифов и повышение цен - как изменится жизнь украинцев с апреля

01.04.2017 14:17

В апреле в Украине может подорожать дизельное топливо, а из-за сезона "большого молока" подешевеет молочка. Кроме того, в этом месяце закончится отопительный сезон, и вступят в силу новые тарифы на газ. Как изменится жизнь украинцев в апреле 2017-го пишет сайт segodnya.ua.

Изменится тариф на газ и закончится отопительный сезон

Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммуслуг убрала из тарифа на газ стоимость транспортировки и распределения и ввела ежемесячную абонплату. В результате с первого апреля кубометр газа будет стоить 6 гривен (вместо 6,8 гривни), однако при этом придется платить абонентскую плату в размере от 38 до 288 гривен (сумма зависит от региона и типа счетчика).

Субсидия на абонплату не распространяется и платить ее нужно даже в том случае, если к системе подключены, но газом не пользуетесь.

Такое нововведение выгодно тем, кто ежемесячно сжигает больше 87 кубометров газа. Например, украинцам, которые отапливает голубым топливом дома и квартиры. В то же время 40% семей используют газ только для приготовления пищи, им, с учетом абонплаты, тратить на коммунальные услуги придется больше.

Однако больше всего на коммунальные счета в апреле повлияет конец отопительного сезона. Как отмечают эксперты, примерно 70% от стоимости всей коммуналки – расходы на отопление. В апреле нужно будет заплатить за отопление в марте, но уже в мае в платежках напротив строки "отопление" появятся прочерки.

Отопительный сезон в Украине заканчивается первого апреля, отмечает министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. Правда, в некоторых городах, например, в Днепре, органы местной власти приняли решение отключить отопление еще в конце марта. По закону "О жилищно-коммунальных услугах", отопление должны отключить после того, как среднесуточная температура воздуха продержится на уровне 8 градусов тепла как минимум три дня.

Что будет с ценами

Первого апреля в Украине увеличат ставку акцизного сбора на нефтепродукты с 171 до 213,5 евро за 1000 литров. Вырастет также акциз и на дизтопливо: если раньше дизельное топливо высокого класса облагалась акцизом в размере 95 евро за 1000 литров, с первого апреля ставка вырастет до 125 евро. При этом акциз с розничной реализации перенесли в основную ставку. Так называемая унификация, отмечают эксперты, может привести к подорожанию топлива на украинских АЗС.

"Эта унификация может привести к подорожанию розничного дизтоплива. Если компании будут ввозить тот же дизель, как и раньше, то тогда это будет плюс гривна к стоимости. Если компании будут предоставлять преимущества менее качественному топливу, тогда подорожание будет около 60 копеек", – прогнозирует эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев.

К слову, в Украине на стоимость бензина влияет три фактора: курс национальной валюты, стоимость нефтепродуктов на зарубежных рынках и налоги. В структуре цены на бензин А-95 закупочная стоимость нефтепродуктов занимает всего 37,8%. Акцизный налог (22,8% в структуре цены) и акцизный налог на розничную реализацию (5,4% в структуре цены) платятся в евро. Еще 15,8% стоимости – НДС (платится в национальной валюте). На логистику припадает 4,4% от конечной стоимости топлива, еще 13,8% – торговая наценка и административные расходы.

Таким образом, украинец, покупая пять литров бензина, к примеру, за 100 гривен – 44 гривни отдает на налоги, 13,8 гривен идет на содержание заправок, зарплаты и прибыль, 37,8 гривен – приходится платить за сами нефтепродуктов, и 4,4 гривни – за логистику.

Как предполагают в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ), после окончания Великого поста (у православных и греко-католиков длится до 13 апреля) и в преддверье Пасхи подорожает мясная продукция и яйца. В то же время молочка будет дешеветь. Уже сейчас производитель отмечают снижение закупочных цен на молоко. "Из-за сезона большого молока молочные продукты в апреле-мае могут подешеветь на 4-5%", – говорит эксперт аграрных рынков Евгений Дворник.

Напомним, также с первого апреля некоторые медикаменты украинцы смогут получить в аптеках бесплатно. Речь идет о лекарствах от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы. Для этого нужно обратиться в аптеки с пометкой "Доступные лекарства" и показать выписанный врачом рецепт. Как поясняют в пресс-службе Минздрава, из бюджета на программу реимбурсации (возврата стоимости) потратят 500 миллионов гривен.