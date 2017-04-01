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Сорос предупредил Киев: Украина может остаться без помощи международных доноров
Международный фонд "Возрождение" Джорджа Сороса опубликовал заявление относительно изменений в антикоррупционном законодательстве Украины. Данное заявление опубликовано на сайте фонда, пишет "Хвиля".
"Закон вызвал дальнейшую эрозию атмосферы сотрудничества между властью и общественностью, усилил линии разлома внутри политического класса и общества. К тому же, впервые со времен Майдана возникла реальная опасность деградации демократического образа Украины в мире.
Пересмотр планов помощи Украине со стороны международных донорских структур, поддерживающих антикоррупционные усилия в Украине, является неизбежным и уже начался ", — говорится в сообщении.
В фонде заявляют, что готовы принять участие в деятельности рабочей группы, предложенной Президентом, и будут следить за дальнейшим прохождением законопроекта, который должен устранить недостатки содержащиеся в принятом законе.
Фото: hvylya.net
Теги: Украина, Донбасс, помощь, международный валютный рынок, Джордж Сорос, финансирование
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