В Киеве перед Пасхой пройдет фестиваль писанок

01.04.2017 09:23

В Киеве с 8 по 23 апреля пройдет VII всеукраинский фестиваль писанок, организованный к пасхальным праздникам.

Согласно сообщению на сайте организации Folk Ukraine, которая несколько лет подряд организовывает подобные празднования, мероприятие нацелено на поддержку и популяризацию украинских народных традиций, развитие народного искусства, изучение культуры и истории украинского народа.

В текущем году на локациях мероприятия будет представлено рекордное число писанок-малеванок - 585 штук. В частности, 374 из них будут расписаны украинскими художниками из разных уголков Украины и представлены на Софийской площади, где также будет организована зона мастер-классов.

На Владимирском проезде будет обустроена пасхальная ярмарка с тематическими фото-зонами, а также домиками с сувенирной продукцией и едой.

По задумке организаторов, на Михайловской площади будет установлена зона детских развлечений, а также представлены 111 традиционных писанок-малеванок. Кроме того, на Михайловской площади будет расположен тоннель желаний, арт-лабиринт с фото-зонами и колесо обозрения.

В Folk Ukraine рассказали, что в парке "Владимирская горка" будут представлены 100 детских писанок-малеванок, лаундж-зона, ярмарки садоводства, живописи, хенд-мейда, сообщает "Интерфакс".

Как известно, христиане восточного обряда в этом году празднуют праздник Воскресения Христова 16 апреля.