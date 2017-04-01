В Украине начался весенний призыв в армию

01.04.2017 17:38

В субботу, 1 апреля, начался весенний призыв на срочную военную службу. Об этом сообщают "Украинские новости".

Всего должны призвать 14 135 человек. В Вооруженных силах будут служить 9 135 человек, в Национальной гвардии - 4 200 человек, в Государственной специальной службе транспорта - 800 человек.

Служить будут призывать мужчин в возрасте 20-27 лет, годных по состоянию здоровья.

Отметим, что 18-19-летних могут также вызывать на призывную комиссию в военкомат. В армию их отправят только по согласию.