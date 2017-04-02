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Канада не будет мириться с агрессией России
02.04.2017 11:05
Канада поддерживает Украину, и не будет мириться с незаконными действиями России на Донбассе и в Крыму. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд по результатам встречи в Брюсселе глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО. "В НАТО вновь говорилось, что с незаконной аннексией Крыма Россией и насилием на Донбассе нельзя мириться. Канада остается с Украиной", – написала Фриланд в своем Twitter.
При этом в представительстве Канады в НАТО заявили, что участники встречи в Брюсселе ищут общий подход стран – членов НАТО к России.
"Сдерживание и диалог являются ключевыми для министров", – сообщили в представительстве.
Источник korrespondent.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, Канада, НАТО
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