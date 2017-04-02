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Коммунальные долги у украинцев будут забирать прямо с банковских карт
Зарегистрированный в Верховной Раде Украины в конце марта законопроект №6232 предполагает возможность отбирать долги граждан за услуги ЖКХ автоматически, снимая средства с банковских карточек. Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказала экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.
«Законодательные инициативы ударят больно», — написала бывший министр.
Она напомнила, что 23 марта в ВР зарегистрирован президентский законопроект №6232 «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты». Лукаш указала на одно из положений законопроекта — введение системы автоматизированного ареста денежных средств должника на банковских счетах.
«Что это значит? Вы являетесь должником. У вас есть банковская карта. Любая, в том числе зарплатная или пенсионная. Организация, предоставляющая вам жилищно-коммунальные услуги — заявитель (взыскатель) обращается за взысканием вашей задолженности в суд и просит наложить арест на ваши денежные средства на банковских счетах», — объяснила бывший министр.
Она описала дальнейшую схему: после оперативного судебного определения в течение нескольких минут накладывается арест на средства. Владелец банковской карточки узнает об этом тогда, когда захочет использовать ее для расчета.
Как предостерегает Лукаш, «пока вы будете выяснять причину блокировки вашей банковской карточки, суд в порядке приказного производства по упрощенной процедуре, без уведомления заявителя и должника, вынесет судебный приказ о взыскании вашей задолженности».
Она уточнила, что гражданин, чьи средства будут таким образом сняты с карты, получит из суда копию судебного приказа по почте или на электронный адрес. При этом банковская карточка будет заблокирована до тех пор, пока ее владелец не рассчитается за свои долги.
Напомним, ранее коммунальный концерн «Центр коммунального сервиса» (ЦКС, Киев) предложил жителям столицы механизм реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг на срок до пяти лет без первого взноса.
Источник 2000.ua
Теги: Украина, Донбасс, банк, карта, ЖКХ, Верховная Рада, долги
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