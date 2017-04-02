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Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера
Знаете, о чем я думаю? О маленькой женщине по имени Вера. О чудесной маленькой женщине, которая умеет делать волшебства для других. И совсем не умеет для себя...
Она третий год живет в санатории «Джерело», что под Киевом. Почти с самого начала войны. Ее младший ребенок родился уже тут. Уезжая из Луганска, она еще не знала, что в ее семье не двое, а трое детей.
«Джерело» – место специфическое. Когда-то у горводоканала его отжали «регионалы», потом кто-то отжал его у «регионалов», потом находились и пропадали те, кто называл себя хозяевами. Переселенцев в него пустили еще весной 2014-го. И то и дело использовали как разменную монету при очередном переделе собственности. Там было все – от стрельбы из автоматов, до ночных штурмов.
По-хорошему, оттуда давно пора было съезжать. Куда угодно. На любых условиях. Но за это время люди сплотились и научились поддерживать друг друга. И если Вера с семьей может снять себе скромную квартирку, то одинокий дедушка с диабетом, с которым она дружит, – нет. Мамы по очереди сидят с детьми, чтобы работать тоже можно было бы по очереди. Старшие дети присматривают за младшими.
В середине марта очередной хозяин отключил в санатории электричество. Отопление, надо сказать, отключили там давно. Темноту пережить можно. Холод – труднее.
Вера сделала то, чего я могла ожидать от кого угодно, только не от нее. Она объявила голодовку. Маленькая женщина, которая кормит грудью ребенка. Объявила голодовку.
– Скажи, что я могу сделать? Давай, я твою маму в больницу положу пока? Давай, детей к себе заберу домой? Чем я могу помочь?
– Ничем. Я не хочу сидеть ни у кого на шее. Я хочу сама. Понимаешь? Я не хочу, чтобы мне привозили продукты. Я могу сама их купить. Но я не могу оставить тех, кто сам не может. Я хочу им помочь. Чтобы на них обратили внимание. Потому что мы – люди. Живые.
Я ничего не могу для нее сделать. Совсем ничего. И это сводит меня с ума. Я приехала домой. В тепло. Я залезла под плед и сижу с ноутом на коленях. Рядом стоит чашка чая и тарелка с бутербродами. Уютно сопит Варька. А она в пяти несчастных километрах от меня. На другой планете. В холодном темном санатории, в чужом городе. Баюкает на руках ребенка. Утешает в темноте маму. Надеется, что кто-то ее услышит...
Леся Литвинова, Facebook
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, Киев, санаторий, переселенцы
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