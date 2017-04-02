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Мирослав Олешко: я ошибался в «барыге Порошенко», простите, друзья
Известный украинский блогер Мирослав Олешко решил своеобразно подшутить над своими подписчиками в Facebook в День смеха – 1 апреля. В свое посте он пишет, что ошибался в «барыге Порошенко», но все же нашел в себе силы признать свои ошибки. По словам Мирослава Олешко, только Юлия Владимировна сможет спасти Украину, только женщина. Так, как она спасла ее не заключив сделку с президентом-беглецом Януковичем. «Как же нормально всем жилось при Януковиче! Да, валили людей в леспопосадках, но за то был доллар по 8, гамбургер по 7 и дешевый газ в наших домах».
«Семенченко и Парасюк – это надежда Украины на светлое будущее, в котором я смогу долбить каждую тварь, которая меня назвала лихим словом. А грузинская команда! Чем больше грузин будет, тем лучше, ведь только грузины могут нормально управлять нашими городами. Та даже прокуратурой они нормальной будут управлять, не то что этот Юрий Луценко! Что бы как в Грузии было: украл-выпил-в яму и землей присыпать!», – написал Олешко.
В конце своего поста блогер вспоминает героя нашего, храбрую Надежду Савченко, которая вместе с Оксаной Марченко будут не только ток-шоу вести, но и страной так же управлять, например министерством обороны. «Этот кровавый режим нужно свергать! К власти должны прийти патриоты. Я жалею, что был порохоботом. Каюсь. Простите друзья», – подытожил Олешко.
Источник from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Порошенко, Янукович, Семенченко, Парасюк
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