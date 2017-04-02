Одна удочка и один крючок

02.04.2017 17:55

Согласно приказу Госрыбагентства №148 «О мерах по установлению весенне-летнего запрета на лов водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах Украины в 2017 году», с 1 апреля по 9 июня этого года вводится запрет на лов всех видов рыбы.

Исключение предоставлено любительскому рыболовству одной поплавочной удочкой с одним крючком на рыболова или спиннингом в светлое время суток с берега в местах, определенных ихтиологическими отделами областных управлений рыбоохраны. Эти сроки могут быть изменены в случае возникновения каких-либо факторов, влияющих на размножение рыбы.

Делается это в целях сохранения отечественных рыбных ресурсов и создания благоприятных условий для нереста рыб. Ведь нерест - это самый ответственный период в жизни рыб.

С перечнем приказов по областным управлениям рыбоохраны можно ознакомиться по ссылке (по Киеву и Киевской обл).

По словам главы Ассоциации рыболовов Украины Александра Чистякова, сроки запрета в различных регионах и областях могут отличаться в зависимости от погодных условий. Правила любительской ловли рыбы во время нереста предусматривают: вылов только с берега, в пределах населенного пункта, в местах, где нет природных нерестилищ.

Можно ловить одной удочкой/донкой с одним крючком или спиннингом, по соблюдению норм вылова - до 3 кг/день на человека.

Места, где можно и где запрещено рыбачить и четкие даты запрета на рыбалку на конкретном водоеме определяются территориальными управлениями рыбоохраны. С соответствующими приказами можно ознакомиться по ссылке.

В период нереста запрещено проводить дноуглубительные, взрывные и другие виды работ, добывать песчано-гравийные смеси, заниматься расчисткой русел рек, берегоукреплением, проводить соревнования по спортивному рыболовству, заниматься подводной охотой. Передвижение плавучих средств (лодок) разрешено только органам, занимающимся охраной водоемов.

За нарушение правил рыболовства в период нереста предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, за незначительное нарушение правил рыболовства предусмотрено предупреждение или наложение штрафа на граждан от 34 до 170 грн., на должностных лиц -- от 170 до 510 грн.

За грубое нарушение правил рыболовства (например, с применением огнестрельного оружия, электротока, взрывчатых или ядовитых веществ, других запрещенных орудий лова, промышленных орудий лова лицами, не имеющими разрешения на промысел и т. д.) предусмотрен штраф в 340-680 грн. с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения. На должностных лиц -- 510-850 грн. с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

В зависимости от степени нанесенного ущерба, за грубые нарушения, согласно УК, -- штраф 3400-6800 грн. или лишение свободы сроком до 3 лет с конфискацией орудий и средств лова, и незаконно добытых водных биоресурсов.

Кроме штрафа, за незаконный вылов правонарушителю начисляется сумма компенсации за каждую выловленную рыбу, независимо от ее размера и веса. Судак обойдется в 510 грн., сом - в 425 грн., щука - в 340 грн., карп - в 306 грн., белый амур и толстолобик - в 255 грн., плотва, синец - в 85 грн., карась, окунь и верховодка - в 17 грн., лещ - в 170 грн., линь - в 119 грн., красноперка – в 68 грн., подуст – в 34 грн.

АРУ призывает граждан быть ответственными и соблюдать правила рыболовства. Если вы стали свидетелем правонарушения на воде, сообщите по телефону «горячей линии» Госрыбагентства 0-800-50-52-50 Ведь от того, как пройдет нерестовая кампания, зависит количество рыбы в наших водоемах.

Источник 2000.ua